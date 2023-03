Sergio Conceiçao, dopo il match di campionato vinto per 3-2 dal suo Porto contro l'Estoril, nel post partita ha parlato anche dell'imminente sfida in programma contro l'Inter martedì sera, valida per il ritorno degli ottavi di finale. "Abbiamo commesso alcuni errori individuali che non dobbiamo commettere perché ci sono momenti della stagione in cui un errore individuale può costare un gol. Veniamo da un ciclo di partite terribile e martedì ne abbiamo un'altra, ma siamo qui per dare una buona risposta".