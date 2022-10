Silvia Prandelli, ingegnere del gruppo Populous che ha in mano il progetto del nuovo stadio di San Siro, ha illustrato le caratteristiche della Cittadella dello Sport che sorgerà nell'area circostante nel corso della nuova puntata del dibattito pubblico che si è svolta presso la sede del CONI di Via Piranesi a Milano. L’obiettivo del progetto, spiega è quello di portare un benessere psicofisico nell’area e un utilizzo degli spazi equo per tutti. Da qui l’idea di sviluppare diverse attività che possano coprire tutto l’arco della giornata: "Siamo aperti alla discussione anche per questo motivo", ha spiegato Prandelli. Diverse sono le aree pensate in tal senso, a cominciare da quella che si sviluppa a nord e che è stata ribattezzata come “Polo Ludico Sportivo”. Si tratta di un polo a piano zero con diverse funzioni: calcetto, skate park, street basketball, campi da padel, campi da beach volley (con determinate funzioni in base alla stagionalità), campi tennis, spazi funzionali (arene all’aperto per avere momenti di aggregazione), parchi giochi attrezzati e aree fitness. L’idea è aprire il più possibile l’area e non creare recinzioni se non per contenere il gioco dove necessario.