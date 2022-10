Anche a Genova si parla con insistenza di stadio: l'ambizione è quella di apportare un profondo restyling al Luigi Ferraris, specie sotto la spinta del Genoa che mantiene costantemente i contatti con l’amministrazione comunale di Genova. E secondo Il Secolo XIX, il club rossoblu ha in mano due progetti che hanno interpretato in maniera diversa il restyling dello stadio partendo, però, sempre dallo stesso presupposto: la modernizzazione di un impianto storico all’interno di una più complessiva valorizzazione delle aree limitrofe. Uno dei due progetti è stato realizzato da Populous, studio d'architettura statunitense che ha ideato diversi impianti sportivi in giro per il mondo (Tottenham Stadium, Coca-Cola Arena a Dubai e O2 Arena a Londra) ed è autore del progetto della “Cattedrale”, stadio destinato a diventare la nuova casa di Milan e Inter.