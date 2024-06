Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro croato, l'ex juventino Marko Pjaca ha parlato anche del ritorno tra i vatreni dell'ex Inter, Ivan Perisic, dopo l'infortunio. "Onestamente non mi aspettavo di tornare in nazionale così presto - ha ammesso -, anche se il mio obiettivo era quello di andare all'Europeo. Sono così felice di esserci riuscito, non ho avuto infortuni e spero di essere al mio massimo livello".

Su Perisic:

"Il ritorno di Ivan una grande notizia. Anch'io ho vissuto questi momenti e non è facile, né fisicamente né mentalmente. Mi ha davvero impressionato, non posso credere che abbia recuperato la forma così velocemente".