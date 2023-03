Lunga disamina delle questioni interiste, tra campo e mercato, da parte dell'ex giocatore nerazzurro Fausto Pizzi ai microfoni di TMW Radio. A partire dalle ultime indiscrezioni relative ad una possibile partenza di André Onana, per la quale si dice d'accordo: "Sicuramente sarebbe un grande affare per l’Inter. Porterebbe una plusvalenza di grosso valore da poter mettere a bilancio. Onana a zero era un giocatore con esperienza internazionale, anche se con la squalifica si poteva temere avesse perso dello smalto. Ha conquistato il posto meritatamente togliendolo a Samir Handanovic. Quella cessione potrebbe finanziare il mercato acquisti per l’estate. Su chi puntare? Non so. Gugliemo Vicario mi sembra un grandissimo prospetto. È un portiere che sta facendo alla grande, così come Wladimiro Falcone del Lecce. Ci sono molti portieri italiani che si stanno mettendo in evidenza”.