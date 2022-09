L'ex calciatore, ora allenatore, Fausto Pizzi , è intervenuto a 'Piazza Affari', trasmissione in onda su TMW Radio . Diverse le attenzioni, tra cui la situazione legara all'Inter: “Abbastanza complessa - esordisce -. Sappiamo che all’inizio del mercato Zhang aveva chiesto di finire la sessione in positivo. Con la cessione di Skriniar sicuramente ci sarebbero arrivati. Adesso più passerà il tempo più sarà difficile un accordo con il calciatore. Con i 60 milioni offerti nell’estate un sostituto si poteva trovare, mentre a oggi con i 20 che offrirebbero a gennaio non lo so. Personalmente cercherei di tenerlo, raggiungere il risultato sportivo e poi lasciarlo andare a zero ”.

Che cosa ha capito dalle parole di Skriniar nella parte finale del calciomercato?

“È chiaro che non vuole dare troppo peso alle cose che escono sul suo conto, vuole concentrarsi sul presente. Ci sta che si parli di lui visto che è un profilo importante e i nerazzurri hanno rinunciato a tante grandi offerte per lui, sperando di arrivare al rinnovo. Bisogna stare attenti, però, perché febbraio arriverà presto”.

Cosa pensa dei problemi in difesa dell'Inter?

“Quello che ho ribadito è che in questa prima parte di stagione la squadra non mi sembra brillante da un punto di vista fisico. Non penso sia una questione di reparto, ma di squadra. Data questa condizioni la squadra sembra sfilacciata e ciò porta molta più difficoltà in difesa. Io penso che il primo anno di Inzaghi sia stato assolutamente positivo. Nelle dichiarazioni secondo me i calciatori devono cominciare a stare più attenti, soprattutto a quelle fatte in Nazionale, che magari vengono tradotte in maniera non perfetta. I nerazzurri hanno tutte le possibilità di arrivare a fare grandi risultati. Io non posso pensare, a oggi, che la società sia abbandonata a se stessa”.