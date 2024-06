L'ex calciatore Fausto Pizzi, interpellato dai colleghi di TMW Radio, ha analizzato a 360 gradi la situazione dell'Inter.

Inizia la nuova era dell’Inter, ma nel segno della continuità con Marotta addirittura presidente.

“È un bel segnale. La gestione manageriale ha fatto molto bene in questi anni, l’Inter si appresta a vivere un momento di splendore calcistico. Oaktree sta dimostrando di voler dare una svolta, ma senza stravolgere”.

Quest’anno è arrivato lo scudetto, cosa c’è da aspettarsi invece per l’Europa.

“La prossima Champions sarà una novità, non bisognerà sottovalutare nulla. Negli ultimi anni comunque l’Inter ha fatto due finali europee ed è chiaro che quest’anno ci fossero aspettative alte. I profili presi a zero sono profili europei, con caratteristiche precise. L’obiettivo sarà fare bene anche in Champions”.

L’anno prossimo porterà con sé tantissime gare. Come ci si potrà gestire in un calendario simile?

“Non so come si possa aver pensato a questo calendario. I calciatori più importanti parteciperanno già all’Europeo o alla Coppa America, il tempo per rigenerarsi non ci sarà. Per gli allenatori sarà molto difficile gestire queste situazioni”.

Quanto potrà incidere il blocco Inter in Nazionale?

“È un blocco vincente, i giocatori potranno dare il loro contributo anche nei meccanismi di gioco, perché la conoscenza è fondamentale. Vedo l’Italia come possibile sorpresa agli Europei. Scamacca è in ascesa e se dovesse fare un buon numero di gol potremmo fare qualcosa di importante”.