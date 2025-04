Intervistato da La Gazzetta di Parma, l'ex calciatore tra le altre di Inter e Parma, Fausto Pizzi ha parlato della partita del Tardini tra i campioni d'Italia e il club emiliano. "Il secondo tempo del Parma è stato estremamente coraggioso e incoraggiante in vista del finale di stagione" ha detto a proposito della prestazione della squadra di Chivu: "Hanno aggredito i nerazzurri qualche metro più alti rispetto alla prima frazione di gioco e hanno approfittato dell’ottima prestazione dei subentrati".

Sui nerazzurri poi dice: "Nei 45' iniziali, invece, l'Inter aveva più qualità in campo: è difficile togliere la palla a calciatori come Calhanoglu, Bastoni, Dimarco e Mkhitaryan. In tutta sincerità, avevo considerato una scelta corretta la strategia iniziale del tecnico gialloblu: blocco basso aspettando le avanzate all’Inter creando spazi nella metà campo avversaria per partire in contropiede. Se i crociati avessero segnato almeno una delle tre palle gol create, i due tiri parati da Sommer e l’occasione per Man carambolata su Acerbi, anche la lettura di questa tattica sarebbe stata diversa".