Protagonista dell'ultimo raduno di 'Operazione Nostalgia', David Pizarro, centrocampista cileno che ha giocato gran parte della sua carriera in Italia, ha ripensato all'epilogo della finale di Champions League di Istanbul, purtroppo amaro per l'Inter, sua ex squadra: "Per tanti era scontato che sarebbe stata una gara molto tranquilla per il City - le sue parole a Goal.com -. Devo dire che sono stati bravissimi Inzaghi e l'Inter a fare una partita incredibile. Purtroppo la fortuna non ha voluto che almeno si giocassero i supplementari, che sarebbero stati meritati".