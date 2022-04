Intervistato da Stadium, organo del Centro Sportivo Italiano, Roberto Piccoli, attaccante di scuola Atalanta, in prestito ora al Genoa, racconta i suoi esordi da calciatore: "Cominciai all’oratorio, sul campo parrocchiale, quello della Sorisolese di Pietro Fiorona, nel CSI. Poi quella tripletta all'Atalanta col torneo vinto con il Villa d'Almé. Poi, doodicenne, ecco l’incontro con l’Atalanta, dove mi ha formato soprattutto Stefano Bonaccorso. Segnare in A con quella maglia, per un atalantino, è il massimo. Peccato per quello all’Inter annullato al Var…”.