L'Italia di Roberto Mancini, oltre che con la Nations League dovrà barcamenarsi con l'importante appuntamento delle elezioni politiche previste per domenica 25 settembre, a cavallo degli impegni degli Azzurri. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, è stato predisposto un piano per i convocati che decideranno di recarsi alle urne, che saranno lasciati liberi di tornare presso i propri seggi nel pomeriggio del sabato post Italia-Inghilterra così da poter votare domenica mattina. Per loro sarà poi previsto un volo charter che partirà da Roma alle 10, si fermerà alle 12 a Milano Malpensa per poi volare a Budapest dove lunedì è prevista la gara contro l'Ungheria.