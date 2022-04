La Super League evoluzione calcistica del modello Eurolega di basket? A questa domanda, il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Petrucci ha risposto nel corso dell'evento 'Il Foglio a San Siro' lanciando un invito: "Non sottovalutate la questione, perché credo che si tornerà alla carica. So come la pensa la UEFA, ma sarà difficile fermarli se vanno avanti. E la Super League non credo che si fermerà".