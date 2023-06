Ospite ieri di Sportitalia, l'ex direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, ha commentato anche la possibilità che Romelu Lukaku lasci l'Inter per accasarsi al Milan, come riportato dalla Gazzetta dello Sport nella prima pagina di oggi. "E' un giocatore del Chelsea, non dell'Inter. Ci sono stati tanti trasferimenti di giocatori che vanno da una parte all'altra", ha commentato il dirigente.