Gianluca Pessotto. Football Teams Staff Coordination Manager di Juventus, commenta così il sorteggio degli ottavi di Europa League che vedrà i bianconeri opposti al Friburgo: "Sfida inedita contro una squadra forte che sta facendo bene, arriva da imbattuta nel girone, in cui fra l’altro ha battuto il Nantes, un avversario da prendere con le molle. La Juventus quest’anno ha l’opportunità di questo percorso in Europa League e di giocarsi la semifinale in Coppa Italia, siamo competitivi su diversi fronti e vogliamo essere protagonisti, ogni partita serve per crescere nella mentalità vincente, perché alla Juventus devi vincere".