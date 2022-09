Intervistato da monza-news.it, il capitano del Monza, Matteo Pessina, ha mandato un messaggio ad Andrea Ranocchia, appena ritiratosi dopo un brutto infortunio. "Un messaggio? Glielo abbiamo già mandato, siamo tutti uniti come una famiglia, qualunque fosse stata la sua scelta. Lui ha deciso così in tutta serenità per le sue ragioni, gli siamo vicini, lo aspettiamo a Monzello, ha detto che verrà presto ad abbracciarci tutti e ci spiegherà meglio lui".