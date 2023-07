(ANSA) - MILANO, 04 LUG - "La trattativa per i diritti tv della Serie A? Non ci mettiamo adesso a commentare nulla su una trattativa privata, stando nel vivo delle trattative che sono molto lunghe, possiamo dire che il contenuto ci interessa e quindi partecipiamo". Lo ha detto Marzio Perrelli, executive vice president di Sky, intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione dei palinsesti della nuova stagione della pay-tv.