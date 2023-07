Giorgio Perinetti, direttore tecnico dell'Avellino, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare il calciomercato delle squadre di Serie A, tra cui l'Inter. "È un mercato lento. Secondo me finora si è mosso meglio chi non si è mosso, perché nelle prossime settimane si prospetteranno soluzioni più interessanti rispetto a quelle che ci sono oggi - le sue parole -. L'Inter? Le idee ci sono, Marotta e soci stanno facendo un buon lavoro nonostante i pochi soldi a disposizione".