A pochi minuti dal fischio d'inizio della finale scudetto Primavera tra Fiorentina e Inter, il responsabile del Settore Giovanile nerazzurro, Massimo Tarantino, presenta il match ai microfoni di Sportitalia: "È una gara che mi auguro possa essere bella, le squadre hanno fatto un grandissimo percorso. Essere qui dimostra che abbiamo fatto un grande percorso, la partita sarà decisa dalla bravura e dagli episodi, l'importante è godercela fino in fondo".

A che livello è la Primavera?

"Ad un buonissimo livello, siamo contento del percorso dei ragzzi sia a livello di squadra che di individualità perché cinque ragazzi hanno esordito in prima squadra. Questo ci dà buone energie per lavorare bene in un club che ci mette in condizione di farlo bene".

