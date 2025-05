Con la fine del campionato di Serie A 2024/25, è stata ufficializzata la classifica definitiva che determina la composizione del tabellone della Coppa Italia 2025/26. Il format, confermato dalla Lega Serie A, resta quello in vigore nel triennio precedente, senza modifiche né nel numero di partecipanti né nella struttura del torneo.

Le squadre partecipanti

Saranno 44 le squadre coinvolte nella prossima edizione, così suddivise:

Le 20 squadre di Serie A

Le 20 squadre di Serie B

4 squadre segnalate dalla Lega Pro (Serie C)

Il regolamento e la composizione del tabellone

Il tabellone sarà di tipo tennistico con numerazione da 1 a 44. Le squadre entreranno nella competizione in tre fasi distinte:

8 squadre inizieranno dal turno preliminare

28 squadre entreranno ai trentaduesimi di finale

8 teste di serie accederanno direttamente agli ottavi di finale

Le teste di serie, determinate sulla base del ranking sportivo, sono:

Bologna (vincitrice della Coppa Italia in carica)

Napoli

Inter

Atalanta

Juventus

Roma

Fiorentina

Lazio

I turni preliminari e le squadre di Serie C

Il turno preliminare coinvolgerà, tra le altre, Padova, Virtus Entella, Avellino (le tre vincitrici dei gironi di Serie C), la vincitrice della Coppa Italia di Serie C (Rimini), la quarta squadra promossa e tre seconde classificate, in base al regolamento e ai verdetti dei playoff ancora in corso.

I possibili incroci: trentaduesimi e ottavi

Il Milan, escluso dalle teste di serie, inizierà il suo percorso dai trentaduesimi, ospitando il Bari a San Siro. In caso di vittoria, affronterebbe la vincente tra Lecce e Juve Stabia, sempre al Meazza. Agli ottavi, i rossoneri potrebbero incrociare la Lazio, e successivamente, nei quarti, il Bologna.

Possibili ottavi di finale – lato sinistro:

Bologna-Parma

Lazio-Milan

Juventus-Udinese

Atalanta-Genoa

Possibili ottavi di finale – lato destro:

Inter-Verona

Roma-Torino

Fiorentina-Como

Napoli-Cagliari

Possibili quarti di finale:

Parte sinistra:

Bologna-Lazio

Juventus-Atalanta

Parte destra:

Inter-Roma

Fiorentina-Napoli

La Coppa Italia 2025/26 si annuncia ricca di fascino, con grandi sfide fin dai primi turni e un tabellone che promette spettacolo. Resta solo da attendere gli ultimi verdetti tra Serie B e Serie C per avere il quadro definitivo.