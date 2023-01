Giorgio Perinetti non si aspetta i fuochi d'artificio dai club italiani durante il mercato invernale, anzi, è convinto del contrario: "Sono molto scettico, non ci sarà movimento importante - le sue parole a Tuttomercatoweb.com -. Qualche operazione si farà, ma niente di eclatante, non è facile per via della stagione anomala è un po' per la situazione del momento. Un giocatore estero oggi non viene facilmente in Serie A".