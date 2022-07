Persi Gleison Bremer e Paulo Dybala, ora inizia una nuova fase di calciomercato per l'Inter da qui al 1° settembre. Ma con che strategia? "In avanti dovrà tenere Dzeko - sostiene Giorgio Perinetti a Tuttomercatoweb.com -. Al di là delle bizze di Sanchez, nel reparto offensivo la squadra è coperta. In difesa o rinuncia all’offerta del PSG per Skriniar o dovrà inventarsi qualcosa. Il mercato ha tante variabili: Dybala ha aspettato ma la pressione della Roma lo ha convinto a sposare un progetto diverso. Per quanto riguarda Bremer, la Juve è stata avvantaggiata dalla cessione di De Ligt".