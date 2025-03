"L’Inter ha ipotecato il campionato mantenendo fede al suo ruolo di favorita". Parola di Giorgio Perinetti, raggiunto da TMW per commentare il weekend di Serie A appena concluso che ha visto la squadra di Inzaghi battere l'Atalanta a Bergamo e volare a +3 sul Napoli, fermato invece a Venezia.

L’Atalanta ha deluso…

"Ha disputato un’ottima gara. È stata anche sfortunata".

Il Napoli ha sprecato un’occasione.

"Non era facilissimo ribaltare la situazione dell’anno scorso. Un po’ di sfortuna, unita alle scelte di mercato e al colpo duro della cessione di Kvaratskhelia hanno fatto il resto"

La Juve continua a deludere.

"Al di là dei risultati sconcertanti dell’ultimo periodo quello che rammarica è la mancanza di identità e certezze. Ci sono calciatori mai affermatisi come Luiz e Koopmeiners".

Colpa di Thiago Motta?

"Guardo quello che è accaduto: il progetto non è decollato e il rammarico più grande è che non si è costruito quel qualcosa che poteva dare delle speranze per il futuro".