"Luisito ha incarnato la bellezza del calcio. Ci sono stati tanti giocatori forti, ma lui muovendosi e calciando, racchiudeva davvero il bello di questo sport". Dal pulpito della chiesa di San Giuseppe Calasanzio, tra gli applausi dei tanti presenti, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha ricordato Luis Suarez nel giorno dei funerali dell'ex giocatore e allenatore dell'Inter, scomparso a 88 anni.

In tanti del mondo Inter e non solo hanno voluto rendere l'ultimo omaggio al genio della Grande Inter, da Marco Branca a Emilio Butragueno passando per Leo Picchi e Barbara Facchetti, figli di Armando e Giacinto. Presente anche una delegazione della Curva Nord che ha esposto uno striscione: "Luisito per sempre leggenda, la Nord ti rende onore".