"La Corte Federale di appello ha utilizzato elementi probatori dell'inchiesta penale per creare in realtà un fatto illecito nuovo a carico dei deferiti": è questo uno dei nove punti chiave del ricorso della Juventus al Collegio di Garanzia contro la penalizzazione di 15 punti per il processo Plusvalenze, del quale l'ANSA ha preso visione. Queste nuove accuse, secondo il ricorso, avrebbero violato il principio di giusto processo e il diritto di difesa.