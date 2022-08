Federico Peluso ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della lotta scudetto e di Conte. "Per me quell’addio fu un fulmine a ciel sereno. Prima di andare via da Torino avevo sentito il mister per capire le sue esigenze nei miei confronti, ma non mi aveva accennato nulla di eventuali problemi con la società - le sue parole -. Conte è senza dubbio tra i migliori allenatori al mondo, ora è in una società importantissima come il Tottenham nel campionato più importante del mondo: il curriculum parla da solo".