Il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, nella lunga intervista rilasciata alla rivista calcistica Four Four Two, della quale è già uscito un breve estratto, ha risposto anche a proposito di José Mourinho, attuale tecnico dei giallorossi: "È un allenatore che ha scritto la storia del calcio, ha trasformato questo sport e fa ancora di tutto per continuare a vincere, è un qualcosa che ci infonde ogni giorno. Con Mourinho qui da un anno e mezzo ho avuto nuove sensazioni. Riesce a infonderti dentro delle emozioni da trasmettere in campo".