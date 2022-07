"Lo scorso anno abbiamo vissuto un'annata speciale in cui alla fine è arrivato un trofeo, quindi vuol dire che la mentalità che si è creata, grazie al mister, è una mentalità vincente". Parola di Lorenzo Pellegrini, che ha nuovamente esaltato il lavoro di José Mourinho. "Vedo gente che lavora, che non molla e che anche in allenamento vuole vincere la partitina. Questo è importante perché aiuta i nuovi a capire qual è la nostra mentalità", riporta TMW.