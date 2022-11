Torna la paura in Brasile per le condizioni di Pelé, ricoverato da ieri all'Einsteing di San Paolo in condizioni poco rassicuranti, sebbene dalla famiglia giungano rassicurazioni in tal senso. "Mio padre è in ospedale per un ciclo di cure previste e non sto volando da lui. I miei fratelli sono con papà. Andrò da lui nell'anno nuovo", ha scritto sui social la figlia Kelly.