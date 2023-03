Dagli studi di DAZN, Giampaolo Pazzini presenta la supersfida di questa sera tra Inter e Juventus: "La Juve sul campo ha tre punti in più dell'Inter, mi aspetto una partita equilibrata tra due squadre che vogliono vincere. I bianconeri sono la seconda forza del campionato e può vincere l'Europa League, l'Inter si è vista questo spiraglio nel sorteggio Champions che per me ha caricato la squadra: per i nerazzurri è una di quelle settimane storiche che capitano durante la stagione".