Nel post-partita su Dazn di ieri sera, dopo Inter-Cagliari, i presenti in studio hanno parlato di un possibile innesto per i nerazzurri in estate e di quale reparto andrebbe rafforzato. "Uno dei quattro attaccanti perché Sanchez sta salendo d'età e Arnautovic ha avuto diversi problemi", ha dichiarato ad esempio Giampaolo Pazzini.

Verso la fine della puntata, invece, ai presenti è stato sottoposto un gioco in cui si doveva scegliere una Top 11, nella quale hanno spiccato diversi nerazzurri tra i quali il capitano, Lautaro Martinez. "Ho il dubbio con Osimhen ma scelgo Martinez - è la posizione di Pazzini - Ha avuto la continuità che è mancata a Osimhen, che fisicamente ha anche qualcosa in più, ma Lautaro ha questa fame, leadership, cattiveria che me lo fa preferire".