A pochi minuti dall'inizio di Inter-Atalanta, Benjamin Pavard si intrattiene ai microfoni di DAZN per un rapido commento: "Per me sarà sicuramemnte iuna partita importante ma lo sono tutte. Loro sono una grande squadra ma noi non sottovalutiamo nessuno, affrontiamo partita dopo partita. Siamo qui per vincere, speriamo di farlo stasera".