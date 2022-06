Il Torino si interroga su quale giocatore possa sostituire al meglio il partente Belotti. "Io andrei su un attaccante d'area di rigore come Pinamonti. È vero che interessa anche al Monza, ma se vuoi un giocatore devi provare a prenderlo. Al Toro potrebbe seguire lo stesso percorso di Belotti, lavorando con un tecnico come Juric che ha tutte le carte in regola per migliorarlo", ha dichiarato a Tuttosport l'ex granata Patrizio Sala.