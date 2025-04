Marco Parolo, intervenuto nel podcast di DAZN, ha parlato del calendario delle due contendenti per la lotta al vertice: "Il Napoli aveva la partita più difficile e resta a -3. L’Inter avrà un aprile da brividi. Il Napoli deve rimanere ancora lì, ad una gara di differenza, non più di -3 e l’Inter rischia di arrivare già tirata a Bologna. Poi potrebbe andare ancora più avanti in Champions. Il Napoli ora affronta sette squadre della parte destra della classifica", ha concluso.