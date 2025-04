Intervenuto negli studi di Mediaset, l'ex difensore dell'Inter Christian Panucci ha parlato così del pesante ko subito dall'Inter in Coppa Italia contro il Milan: "Se andiamo a vedere, il Barcellona è primo nella Liga, è in finale di Coppa del Re, ha la Champions League. Tutte le grandi squadre hanno tante partite, quello che fa la differenza in una stagione, soprattutto in questo momento, è la testa.

Oggi (ieri, ndr) l’Inter è sembrata leggermente stanca, come se avesse fatto fatica a recuperare mentalmente", ha concluso.