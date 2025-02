Raffaele Palladino torna a parlare di VAR e di protocollo dopo le polemiche che hanno susseguito Inter-Fiorentina, con il tecnico viola che avave puntato il dito sul gol del vantaggio nerazzurro nato da un calcio d'angolo inesistente: "Io non critico gli arbitri, dico solo che se il VAR è un mezzo per aiutare a sbagliare il meno possibile dobbiamo migliorare il protocollo - le parole rilasciate in conferenza stampa prima del match contro il Como - . È il pensiero di tutti, ma pochi lo diciamo. Gli arbitri vanno aiutati, se possiamo farlo facciamo. Il protocollo deve essere modificato col tempo per migliorare tutto, lo dico senza alcuna polemica".

Poi un passaggio sul Como, prossimo avversario al Franchi: "Ha messo in difficoltà tantissime squadre grazie alla sua identità di calcio ben precisa. Ha coraggio, tecnica, giocatori di qualità, oltre a un allenatore bravissimo. Dovremo fare una buonissima fase difensiva, con grande rispetto. Noi ci dovremo difendere bene, ma anche attaccare contro una squadra che non merita la sua posizione in classifica attuale. Noi però vogliamo fare una grande prestazione davanti ai nostri tifosi per riprendere il cammino iniziato prima dell'Inter".