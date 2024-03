Luca Pairetto, 39enne arbitro della sezione di Nichelino designato per la supersfida di sabato sera al Dall'Ara che vedrà di fronte Bologna e Inter, non aveva ancora diretto i nerazzurri in questa stagione. L'ultimo precedente con l'Inter per lui risale alla sconfitta interna col Monza dello scorso 15 aprile. In dieci partite arbitrate da Pairetto, i nerazzurri hanno vinto sette volte, pareggiando una sfida e perdendone due.