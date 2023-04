Raggiunto in esclusiva dai microfoni di Milannews.it, Gianluca Pagliuca ha detto la sua sul quarto di Champions fra i rossoneri e il Napoli: "Milan-Napoli in Champions per me sarà una partita equilibrata. Entrambe hanno il 50% a testa di andare in semifinale. Anche se Kvaratskhelia quest'anno ha fatto molto meglio di Leao...". Da leggenda dell'Inter, se il Milan andasse in finale da italiano farebbe il tifo per i rossoneri? "Brutta domanda, non riesco a rispondere...", replica ridendo l'ex numero 1 nerazzurro.