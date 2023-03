Nel corso dell'intervista rilasciata a SempreInter.com, Gianluca Pagliuca torna anche sulla famigerata stagione 1997-1998, quella di Juve-Inter e del mancato rigore su Ronaldo. Ma, come spiegato anche nella sua autobiografia, quello fu per Pagliuca il culmine di una stagione pregna di episodi sconcertanti: "Sono stato insultato pesantemente sui social media per aver affermato di aver preso a pugni l'arbitro. Ho scritto tutto nel libro. L'ho già scritto, è tutto nel libro ed è tutto vero.

Tutti ricordano e parlano solo di questo particolare incidente. Ma non conoscono o ricordano molti altri errori di quella stagione. Ad esempio il gol di Bianconi dell'Empoli con Peruzzi che ha spinto fuori la palla quando era un metro dentro la linea di porta; così come successo a Oliver Bierhoff che ha segnato per l'Udinese a Torino, ma il gol è stato annullato e poi la Juventus ha vinto una partita in cui avrebbe dovuto subire un gol. Ci sono molte situazioni di cui scrivo nel libro. È un altro motivo per leggerlo".