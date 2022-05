"La stagione secondo me sarebbe comunque positiva" dice l'ex interista Massimo Paganin, intervistato da TMW Radio, a proposito della stagione dell'Inter in prospettiva dell'eventuale vittoria dello scudetto da parte dei cugini del Milan. "I nerazzurri hanno portato a casa due trofei. Sicuramente l’Inter poteva essere in questo momento davanti a tutte. Il problema non penso sia stato Bologna, l’Inter nel periodo dopo il derby e la doppietta di Giroud ha perso punti e ha rivitalizzato il Milan. Ieri i nerazzurri hanno dimostrato grande forza mentale nel recuperare la partita. Il cambio dell'allenatore ha pesato davvero molto. Inzaghi non ha mai vinto uno Scudetto e quindi, forse, ha perso in certi momenti la freddezza per portare punti a casa. Tornando ad agosto dobbiamo ricordare però le partenze di Lukaku e Hakimi. Mancano comunque due partite e l’Inter è lì, in questo campionato è successo di tutto. Il Milan non avrà partite semplici. Bisogna aspettare per fare considerazioni perchè l’Inter può ancora vincerlo".