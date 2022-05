Potrebbe arrivare invece Mkhitaryan, in scadenza con la Roma.

"Mkhitaryan è un grande giocatore, che ha tanta qualità e potrebbe sicuramente dare una mano all'Inter. Non è un esterno, andrebbe ad arricchire un centrocampo già di livello come alternativa a Calhanoglu".

Bastoni invece sarebbe sostituibile?

"Un difensore è sempre più sostituibile rispetto a un attaccante, anche se col suo addio l'Inter perderebbe molto in fase di costruzione dal basso".