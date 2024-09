L'esterno del Bayer Leverkusen Jeremie Frimpong ha lasciato il ritiro della Nazionale olandese per circostanze private: l'annuncio è della KNVB, la Federcalcio dei Paesi Bassi. Frimpong sembrava sulla buona strada per giocare contro la Germania dopo essere rimasto fuori dalla gara contro la Bosnia-Erzegovina, ma eventi extracalcistici lo hanno costretto a salutare la compagnia. Ronald Koeman non convocherà nuovi giocatori: sia Denzel Dumfries che Lutsharel Geertruida possono giocare nella sua posizione, ma anche Jurriën Timber è adatto a coprire quel ruolo.