L'ex giocatore della Juventus Michele Padovano, interpellato dai colleghi di Tuttojuve.com, ha così parlato della lotta Scudetto: "Sulla carta, la lotta al titolo dovrebbe essere un po' più combattuta degli ultimi due anni in cui c'è stato un monologo del Napoli e dell'Inter da febbraio in poi. Per lo scudetto ci sarà una battaglia un po' più serrata, anche se sono del parere che Antonio Conte abbia una marcia in più rispetto a tutti".

Mi hai accennato ad Antonio Conte, quanto può far paura il suo nuovo Napoli?

"Nessuna paura, solo grande stima per Antonio che è un allenatore tra i più bravi in circolazione e per me ha un qualcosa in più rispetto agli altri. E' partito da una base eccezionale, allena un organico forte e sarà il Napoli la squadra da battere. Loro poi diranno che sarà l'Inter quella da battere e questi sono discorsi che fanno parte del gioco, ma sono sicuro che sarà in grado di trasferire molto presto la sua mentalità ai giocatori. Il gioco del Napoli sarà fin da subito molto brillante e redditizio".