"Dispiace che siano nate delle polemiche su quello che alla fine è stato un fraintendimento, un episodio che per noi non esiste. Da anni noi dell'AIA lottiamo per abbattere le discriminazioni di genere". Così Carlo Pacifici, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, commenta per Rai Sport l'episodio della mancata stretta di mano tra l'arbitro Juan Luca Sacchi e l'assistente Francesca Di Monte prima di Lecce-Sassuolo.

A domanda su eventuali interventi degli arbitri post-partita, Pacifici aggiunge: "Sono sempre scettico al pensiero di far parlare gli arbitri dopo la partita, possono nascere polemiche sul match col Giudice Sportivo che deve decidere. Siamo aperti ad un dialogo costruttivo per far capire le nostre scelte".