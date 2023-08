Carlo Osti approva a pieni voti la scelta dell'Inter di puntare su Emil Audero come vice-Sommer: "Sarebbe una grande operazione, sarei contento per lui perché è un ragazzo straordinario, che ha avuto una crescita esponenziale - le parole del dirigente a Sky Sport -. Lui secondo portiere? Troverà il suo spazio con tutti gli impegni che ci sono in calendario. L'esperienza in un grande club, per lui che è passato dalla Juve, è una cosa stimolante".