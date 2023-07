Presentazione ai canali ufficiali rossoblu quest'oggi per Gaetano Oristanio, nuovo attaccante del Cagliari arrivato in prestito dall'Inter. Il ragazzo di Roccadaspide ha debuttato parlando dell'epica sfida promozione del San Nicola del giugno scorso: "Ho visto la finale di Bari, qualcosa di molto emozionante anche da lontano. Ho vissuto in Olanda in questi due anni, ma non ho mai mancato di seguire quello che accadeva in patria. Volevo nuovamente mettermi alla prova in Italia, arrivo da un Paese con cultura e modi di pensare totalmente differenti, come la filosofia di Johan Cruijfff alla base di ogni società: sono felice di avere vissuto questa esperienza al Volendam perché è un club perfetto per maturare. La presenza di un grande allenatore come Claudio Ranieri ha influito ovviamente sulla mia scelta di venire a Cagliari, è normale che incontrare un mister di questo profilo alletti un calciatore e lo spinga a mettersi a disposizione. La Nazionale? Un sogno da inseguire giorno dopo giorno lavorando bene sul campo".

Oristanio si descrive poi tatticamente: "Sono un giocatore che ama puntare l'uomo e la porta, non ho punti di riferimento specifici a livello di individui del grande calcio, è importante saper fare le due fasi e quindi devo crescere sotto ogni punto di vista. Posso giocare in diverse posizioni nella zona offensiva, non c'è solo il gol perché contano anche altre doti che puoi mettere a disposizione della squadra. Qui a Cagliari ho trovato un gruppo sano, forte, unito, che mi sta aiutando tanto a inserirmi. Adesso è il momento di mettere i carichi giusti e costruire il cammino che abbiamo davanti", aggiunge.