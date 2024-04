Intervistato da Il Bianconero, Eddy Onazi ha parlato dei suoi ex allenatori Pioli e Inzaghi, tra qualche giorno rivali in un derby di Milano storico.

Lei ha avuto sia Pioli che Inzaghi come allenatori. Quali sono le qualità migliori di entrambi? È ancora in contatto?

"Ho avuto esperienza con entrambi gli allenatori. Per me preferirei Inzaghi semplicemente per la sua passione e il modo di avvicinarsi ai suoi giocatori. Ricordo che quando gli dissi che volevo lasciare la Lazio per la Turchia mi pregò di restare ma io avevo già preso la decisione di partire, ma mi pento di aver lasciato. Questa però è una storia per un altro giorno".



Che futuro vede per Pioli e Inzaghi: permanenza o addio?

"Inzaghi ha fatto benissimo, ora ha tutte le decisioni da prendere, se vuole restare all'Inter saranno più che felici di averlo e potrebbe andare ovunque nel mondo perché ha lasciato il segno come allenatore. Anche Pioli non ha fatto poi così male, è il secondo in classifica. Il club deciderà se tenerlo o no".