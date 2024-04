Come preannunciato, André Onana è nella tribuna VIP del Meazza per assistere a Inter-Cagliari. Il portiere camerunese ha approfittato del giorno libero per tornare in quello che era il suo stadio fino a giugno scorso. E ne ha approfittato per scambiare qualche opinione con Denzel Dumfries, come testimoniato dalle immagini di DAZN.