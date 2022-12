Un Mondiale da dimenticare per André Onana, che dopo aver lasciato il ritiro del Camerun in Qatar ha annunciato la decisione di rinunciare definitivamente ai Leoni d'Africa, una scelta sicuramente sofferta per lui ma che conferma la rottura netta con il CT Rigobert Song ma anche con Samuel Eto'o. Ora per l'estremo difensore c'è solo l'Inter, ma intanto la rivista Onze Mondial lo ha inserito nell'undici delle delusioni della competizione qatariota.