Anche André Onana parla a Sky dopo il 3-2 all'Atalanta. "A Inzaghi non posso fare altro che dire grazie per avermi dato la possibilità di giocare nell'Inter. Essere qui per me è un orgoglio e spero di andare a vincere tutto, senza paura come dico sempre", dice il portiere nerazzurro.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE