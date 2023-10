Intervistato da NOS al termine della gara vinta oggi contro la Grecia, il ct dell'Olanda Ronald Koeman ha commentato così la sfida decisa da un rigore conquistato dall'interista Denzel Dumfries e trasformato da Van Dijk: "Dovevamo decidere la partita molto prima per quanto visto in campo. Loro nel finale hanno messo in campo tre attaccanti e ho visto che non tenevano più bene le posizioni. Dumfries è rimasto alto e quindi abbiamo subito qualcosa, però è stato anche bravo a crearsi l'occasione del gol.

Loro hanno giocato 'o tutto o niente', marche se non avrebbero meritato di segnare. Adesso vogliamo concludere in bellezza e vogliamo conquistare gli Europei".